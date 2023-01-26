قلق أممي بشأن استمرار دائرة العنف بالضفة الغربية المحتلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعرب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند عن “القلق البالغ والحزن بشأن استمرار دائرة العنف في الضفة الغربية المحتلة”.

وقال المنسق الاممي الخاص في بيان صحفي، إن “مقتل تسعة فلسطينيين اليوم، من بينهم مسلحون وامرأة، أثناء عملية اعتقالات إسرائيلية في جنين يعد مثالا صارخا آخر على ذلك الوضع”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وأضاف وينسلاند أن “مستويات العنف المرتفعة والأنماط السلبية التي ميزت عام 2022، مستمرة منذ بداية العام”، مشددا على “ضرورة تهدئة التوترات على الفور ومنع خسارة مزيد من الأرواح”.

وأكد مواصلة انخراطه مع السلطات الإسرائيلية والفلسطينية وحثها على تهدئة التوترات واستعادة الهدوء وتجنب تفاقم الصراع.