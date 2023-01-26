بوريل، عن العلاقات بين بريتوريا وموسكو: جنوب إفريقيا لها سياستها الخارجية ومصالحها المشروعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشار الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل إلى أن “جنوب إفريقيا دولة ذات سيادة لها سياستها الخارجية الخاصة ومصالحها المشروعة”.

جاء ذلك خلال رده على سؤال في مقابلة مع صحيفة (ديلي مافريك) عما إذا كان رفض جنوب افريقيا إدانة الحرب الروسية ضد أوكرانيا خلال زيارة وزير الخارجية الروسي قبل أيام، وصداقة بريتوريا المتزايدة مع موسكو قد تثير قلق بروكسل وتعرض العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا للخطر.

وأضاف بوريل في المقابلة التي جرت بمناسبة زيارته لجنوب افريقيا: “إنها بالطبع حرة في أن تقرر مع من تتعاون وتبني مستقبلًا معًا”، مشيرا إلى أن أوكرانيا كانت “تأمل الشيء نفسه قبل أن تتعرض للهجوم من قبل روسيا العام الماضي.”

وأكد منسق السياسة الخارجية الأوروبية أنه سيتطرق “بالطبع للحرب الروسية على أوكرانيا” خلال لقائه مع وزيرة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، ناليدي باندور، وقال “ندرك تمامًا أننا قد نرى الأشياء بشكل مختلف”.

واعتبر بوريل أنه من المهم بالنسبة له مناقشة الحرب مع باندور لأنها لم تؤثر فقط على أوروبا، وقال “ولكن الأهم من ذلك أنها (الحرب) تتحدى ميثاق الأمم المتحدة ومجموعة من القواعد الدولية التي تعتبر مهمة وتحمي الاشخاص ودول في إفريقيا وغيرها”، فـ”لا يمكن لأحد أن يعيش بأمان في عالم يتم فيه التطبيع أو التسامح بشأن استخدام غير قانوني للقوة”.