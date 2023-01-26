لقاء بين وزيري الدفاع الإيطالي والفرنسي بشأن أرسال منظومة دفاع جوي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر موثوقة بأن لقاء سيجري ظهر غد الجمعة بين وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو ونظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وحسب تلك المصادر، فإن على طاولة الاجتماع الثنائي وضع التفاصيل الفنية لتزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الإيطالية-الفرنسية (Samp-T) .

وكان وزير الدفاع الإيطالي قد صرح في وقت سابق اليوم الخميس بأن بلاده “سترسل أسلحة دفاع”، بينما “تحاول روسيا تركيع أوكرانيا معنويا من خلال مهاجمة أهداف مدنية”. وأضاف “نحن لا نعطي أسلحة تهاجم الروس، ولكنها تدافع عن الأوكرانيين بتدمير صواريخ قبل أن تصل إلى الأرض”.