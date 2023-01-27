حزب الرابطة الإيطالي يدعو لـ”انتماء متوازن” للتحالف الأطلسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-دعا رئيس مجموعة حزب الرابطة الإيطالي في مجلس الشيوخ، ماسيميليانو روميو إلى تبني ما وصفه بـ”انتماء متوازن وليس مطلق” للتحالف عبر الأطلسي، في إشارة لرفض الحزب، الذي يقوده ماتيو سالفيني، الشريك في الائتلاف اليميني الحاكم استمرار الغرب في إرسال السلاح لأوكرانيا بحجة أن ذلك يقلص فرص التوصل للسلام بين الكرملين وكييف.

ويعتبر حزب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني (إخوة إيطاليا) الذي يقود الائتلاف الحاكم الأكثر التزاما بشأن دعم أوكرانيا عسكريا.

وقال روميو، في تصريح حول الحرب الروسية “نحن نقوم بعملنا في البرلمان بهدوء ولطف كبيرين بتقديم المشورة وليس لتغيير المسار (بشأن الحرب) لاقتراح موقف، كما وصفته، أطلنطي متوازن ومدروس وأقل مطلقية”.