ماتاريلا: النازية نزعة وحشية مناهضة للتاريخ والعلم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتّاريلا، بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، إن “نظام محتشد أوشفيتز (النازي) والمعسكرات المرتبطة به كانت نتيجة متطرفة، ولكن مباشرة لا مفر منها، لنزعات مناهضة للتاريخ وللعلم”. وأضاف “كانت غرائز وحشية، وأحكام مسبقة، وعقائد خبيثة وسموم قاتلة، عنصرية، قومية عدوانية، سلطوية، عبادة للزعيم وتأليه للدولة انتشرت منذ السنوات الأولى من القرن الماضي من الجامعات إلى أروقة النقاش، حتى بين الفنانين والمعلمين، سممت الشعوب وغيمت العقول”.

وفي إشارة إلى بلاده في تلك الحقبة، قال رأس الدولة الإيطالية “إن النظام الفاشي، في عام 1938، بقوانينه العنصرية تصرف بقسوة ضد جزء من شعبنا”. ورأى أنه “من الأهمية بمكان أن الدستور أراد، في المادة 3، أن يشرع المساواة في الكرامة والمساواة بين جميع المواطنين بدون تمييز بين الاعراق. وقد رأى البعض أنه قد يبدو ذلك تنازلًا لا إراديًا لمصطلحات أطروحات عنصرية ضمنيًا”، بينما “رأى المشرعون (حينها)، عكس ذلك “، كون هذه المادة “أظهرت بشكل لا لبس فيه المسافة التي فصلت إيطاليا الجديدة عن تلك العنصرية لتأكيد أن ذلك لن يحدث مطلقا مرة اخري”.