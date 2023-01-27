المفوضية الأوروبية: لا نمول بناء جدران على الحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تمول تشييد “جدران” على الحدود الخارجية للتكتل الموحد، بل فقط “بنى تحتية ثابتة ومتنقلة” تساعد الدول الأعضاء على حماية حدودها وتمنع دخول المهاجرين غير النظاميين.

وقال كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية إيريك مامير، خلال إيجاز صحفي في بروكسل الجمعة “إنها مسألة تناولناها عدة مرات. والأمر متروك للدول الأعضاء لتحديد أفضل الوسائل لحماية الحدود، والاتحاد الأوروبي موجود لدعمها”.

وأكد المتحدث باسم الجهاز التنفيذي أن “المفوضية تمول سلسلة من الإجراءات وتدابير تساهم في حماية الحدود والبنى التحتية المتنقلة والثابتة، لكنها لا تشارك في تمويل تشييد الجدران”.