المركزي الإيطالي: خلق 380 ألف فرصة عمل عام 2022 مقارنة بـ2019

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في عام 2022، تم خلق 380 ألف وظيفة إضافية تقريباً، وهي قيمة تتجاوز تلك المسجلة في عام 2019.

وجاء في نشرة كانون الثاني/يناير 2023، التي أعدتها وزارة العمل والسياسات الاجتماعية، المصرف المركزي الإيطالي (بانكا ديتاليا) والوكالة الوطنية لسياسات العمل السارية، بعنوان: “سوق العمل: بيانات وتحليل”، أن “الطلب على قطاع العمل بقي قوياً حتى بداية الصيف، مما أعاد نشاط التوظيف إلى مسار النمو الذي كان عليه قبل انتشار الوباء، وظل الاتجاه إيجابيا في الأشهر التالية لكن بشكل ضعيف”.

وكشفت النشرة الاقتصادية، التي صدرت الجمعة، أن “نمو التوظيف عام 2022 يُعزى حصريًا إلى مكون عقود العمل الدائمة، إذ تم إنشاء أكثر من 400 ألف وظيفة مستقرة، مقابل الطبيعة الثابتة إلى حد كبير للوظائف محددة المدة، وانخفاض بحوالي 50 وحدة من عقود التلمذة الصناعية”.

وذكرت النشرة، أن “الانتعاش خلال العامين الماضيين كان غير متجانس بين مختلف القطاعات. فلا يزال قطاع السياحة، على الرغم من الأداء الممتاز لموسم الصيف والبداية الجيدة للشتاء، ضئيل الحجم مقارنة بفترة ما قبل الجائحة”.

من ناحية أخرى “شهد قطاع البناء معدلات نمو عالية للغاية منذ صيف عام 2020، وعلى الرغم من التباطؤ الأخير، ينبغي أن يظل الطلب على العمل في هذا القطاع مستدامًا أيضاً، على ضوء خطط الاستثمار المقررة من قبل الخطة الوطنية للتعافي والقدرة على الصمود (NRRP)”.

وأشارت المذكرة إلى أن “الاستخدام المتزايد لأشكال العمل عن بعد والزيادة في استخدام الخدمات الرقمية، أدى إلى زيادة الطلب على العمل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات”، ومع ذلك، “لا يزال القطاع يبدو متواضعاً في الحجم”.