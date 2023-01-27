وزيرا دفاع إيطاليا وفرنسا يناقشان الحرب بأوكرانيا وأمن واستقرار المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في روما أن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو التقى اليوم الجمعة نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وأشارت وزارة الدفاع في تغريدة على منصة (تويتر) عند إعلانها عن بدء الاجتماع، في (فيلا مداما) في قلب العاصمة روما، إلى أن اللقاء سيستعرض “موضوعات ذات اهتمام مشترك، من بينها أوكرانيا، وأمن واستقرار (منطقة) البحر الأبيض المتوسط ​​بالإضافة إلى التعاون بين القوات المسلحة الإيطالية والفرنسية”.

ومن المتوقع أن يضع الاجتماع التفاصيل الفنية لتزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الإيطالية-الفرنسية (Samp-T) حسبما أفادت مصادر متابعة للملف الاوكراني في وقت سابق.

وكان كروزيتّو قد صرح أمس الخميس بأن بلاده “سترسل أسلحة دفاع”، بينما “تحاول روسيا تركيع أوكرانيا معنويا من خلال مهاجمة أهداف مدنية”. وأضاف “نحن لا نعطي أسلحة تهاجم الروس، ولكنها تدافع عن الأوكرانيين بتدمير صواريخ قبل أن تصل إلى الأرض”.