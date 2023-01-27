مسؤول صحي إيطالي يطلب تمديد تحاليل كوفيد على الوافدين من الصين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول صحي إيطالي: “أرى أن من الجيد تمديد العمل بإجراء تحاليل الكشف عن عدوى وباء كوفيد 19 لأولئك الذين يصلون على متن رحلات جوية مباشرة من الصين”.

جاء ذلك على لسان أستاذ مادة الوقاية الصحية بالجامعة الكاثوليكية، ڤالتر ريتشاردي في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الإيطالية الجمعة، على هامش مؤتمر في فرع ميلانو للجامعة، تحت عنوان: “بعض خطوط البحث بالجامعة الكاثوليكية في قرنها الثاني من الحياة”.

وأضاف ريتشاردي، أنه “على الرغم من أن المعطيات في إيطاليا إيجابية، إلا أنه لا يزال هناك وضع غير مستقر للغاية للجائحة على الصعيد الدولي، لا سيما في الصين والولايات المتحدة”، لذلك “فإن كل ما هو مطلوب، الاستمرار بإجراء التحاليل، مواصلة إجراءات التتبع والبقاء في حالة تأهب، لأن التدخل مبكرًا أمر مفيد”.

ومع اقتراب تاريخ انتهاء صلاحية الإجراء الذي فُرض في الأسابيع الأخيرة عندما كانت في خضم موجة من الإصابات، أعرب الخبير الصحي عن الاعتقاد بأنه “يجب علينا الاستمرار بالسير على طريق هذه الضوابط”. وأوضح أنه “لسوء الحظ، أصيبت الصين بهذه الموجة التي وضعتها في صعوبة كبيرة بالمقام الأول”.

وخلص ريتشاردي الذي شغل منصب مستشار وزير الصحة لحالة طوارئ كوفيد 19، الى القول، إنه، “حتى لو لم تتوفر لدينا بيانات رسمية، فإن الضحايا بالآلاف والمصابين بالملايين. وكل هذا مع طرق النقل المستمرة بالعمل، يؤدي إلى نقل حالة عدم الاستقرار هذه إلى البلدان الأخرى”.