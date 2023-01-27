جوزيبي كونتي ينتقد “التطرف الحربي” الغربي بشأن الصراع الروسي-الأوكراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- انتقد رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، جوزيبي كونتي “التطرف الحربي” من جانب الدول الغربية “بما في ذلك حلف شمال الأطلسي” في زيادة الدعم العسكري النوعي لأوكرانيا، بينما “تختفي مفاوضات سلام في الأفق”.

وقال رئيس الحركة المعارضة للحكومة في تصريح صحفي الجمعة “لقد قلنا ذلك منذ البداية: الافق الوحيد الفاعل هو (تحقيق) اختراق دبلوماسي متواصل وصعب” لدفع الكرملين وكييف للجلوس إلى طاولة تفاوض. وأضاف “هذا لا يعني الاستسلام للشروط التي تود روسيا أن تمليها، فنحن لسنا محايدين في هذه القضية، لقد أعلنا دائمًا ادانتنا لعدوان (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وروسيا بشدة. المشكلة تكمن في المخرج”.

وأضاف كونتي “بالنسبة لنا، يجب أن نسير في مسار التفاوض الذي لا يبدو لي على الإطلاق هدفًا يتم بنائه كما يعلمنا التاريخ. كيف تم حل نزاعات أخرى؟ بالتدمير الكامل للدول المتحاربة أم عن طريق التفاوض؟ إذا لم تكن هناك رغبة في تحمل مسؤولية بنائه”، فيبقى “التصعيد العسكري وحده والذي يعني (خطر الانزلاق نحو) صراع نووي وتدمير الدول المعنية والحرب العالمية”.