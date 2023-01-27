اتحاد ايطالي: ارتفاع أسعار البنزين والتضخم يغرقان ثقة المستهلك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد اتحاد ايطالي أن ارتفاع أسعار البنزين والتضخم يغرقان ثقة المستهلكين في البلاد.

جاء ذلك في معرض التعليق على بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) بهذا الصدد، من قبل رئيس هيئة تنسيق جمعيات الدفاع عن البيئة وحقوق الإنسان للمستخدمين والمستهلكين (كوداكونس)، كارلو ريينتسي.

وقال هذا الأخير، إن “جوّ ثقة المستهلك يتأثر بقضية ارتفاع أسعار البنزين التي سادت منذ الأيام الأولى لشهر كانون الثاني/يناير، عندما أثرنا مشكلة الزيادات في الرسوم الضريبية والشذوذ في قوائم أسعار محطات التعبئة”، مبيناً أن “هذه الشكوى من قبلنا، أدت إلى اشتباكات محتدمة حتى في محافل الحكومة نفسها”.

وأوضح رئيس الهيئة التنسيقية، أن “أثر جِدّة ميلوني وجهازها التنفيذي الذي رفع ثقة العائلات الإيطالية في الأشهر الأخيرة لعام 2022، قد انتهى، وحلت محله مخاوف المستهلكين المرتبطة بارتفاع الأسعار والتضخم”.

وأشار رئيس (كوداكونس) إلى أن “الوضع الاقتصادي الدقيق في البلاد، مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والزيادة المطردة للفواتير، يمتلك تأثيراً مباشراً على ثقة العائلات، مما يقوض التوقعات بشأن الوضع الشخصي للمواطنين”.

وخلص ريينتسي إلى القول، إنه “لهذا السبب، نعيد التأكيد على ضرورة قيام الحكومة بإدراج قضية الأسعار كأولوية على جدول أعمالها، اعتماد جميع التدابير المفيدة للتحكم بقوائم أسعار التجزئة وحماية القوة الشرائية للمستهلكين”.