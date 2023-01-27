إيطاليا: 65.9٪ من إصابات كوفيد أثناء العمل عام 2020 كانت قاتلة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ كشف تقرير إيطالي، عن أن 65.9٪ من الإصابات بوباء كوفيد 19 أثناء العمل، التي سجلت عام 2020، كانت قاتلة.

وسلط التقرير الوطني الـ31 حول إصابات وباء كوفيد 19 المرتبطة بالعمل، الذي أعدته المؤسسة الوطنية للتأمين ضد حوادث العمل (Inail)، والذي نُشر اليوم، أنه “تم الإبلاغ عن 891 حالة قاتلة من حالات الإصابة بفيروس كورونا في مجال العمل”، والتي “تلقيناها منذ بداية الوباء حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بشكل حصري تقريبًا في العامين الأولين”، لانتشار الوباء.

وورد في التقرير الذي أرفق بصحائف المعطيات الإقليمية المحدثة، أنه “عام 2020 يجمع في الواقع نسبة 65.9٪ من إجمالي حالات الوفاة (587 شخصاً) وعام 2021 نسبة 33٪ منها (294 حالة) والنسبة المتبقية 1.1٪ (10 حالات) كانت عام 2022، باستثناء إضافات يمكن اكتشافها في عمليات الرصد اللاحقة”.

وذكر التقرير، أنه “منذ بداية تفشي الوباء حتى 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، تم الإبلاغ عن 315,055 إصابة بوباء كوفيد 19 في العمل”، وهي “بزيادة بنسبة 3.2٪ مقارنة بالرصد المجرى في نهاية تشرين الأول/أكتوبر”، أي “ما يعادل أكثر من سدس إجمالي عدد البلاغات الواردة عن حوادث الإصابة، منذ كانون الثاني/يناير 2020 ونسبة 1.2٪ من إجمالي عدد المصابين الذين أبلغ عنهم المعهد العالي للصحة في التاريخ نفسه”.