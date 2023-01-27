إيطاليا تنتظر وصول 82705 عمال موسميين من خارج الاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن اتحاد إيطالي، انتظار وصول 82705 عمال موسميين من خارج الاتحاد الأوروبي إلى البلاد، أكثر من نصفهم للعمل في قطاع الزراعة.

وقال اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتّي) في بيان الجمعة، إنه “تم نشر المرسوم الجديد لرئيس الوزراء في الجريدة الرسمية، والخاص بالتخطيط لتدفقات دخول العمال المؤقتين من خارج الاتحاد الأوروبي”، والذي “يحدد الحصة السنوية بـ82,705 شخصاً”، أي “بزيادة عن الـ69,700 في العام السابق”.

وأضاف الاتحاد، أنه “فيما يتعلق بحصص العمل الموسمي، المنتظرة في الريف بشكل أساس، فهي تصل إلى 44 ألف شخص (كانت 42 ألفاً في العام الماضي)، منها 1500 مخصصة للطلبات الجديدة للحصول على ترخيص موسمي متعدد السنوات، وهي حصص تسمح للشركة المعنية في الواقع، بعدم الالتزام بشروط نشر المرسوم في الجريدة الرسمية في السنوات التالية لصدور التفويض”.

وذكر (كولديريتّي) أنه “يتم حجز بعض حصص العمال من البلدان التي ستدخل معها اتفاقيات التعاون بشأن الهجرة حيز التنفيذ، وتشمل أولئك الذين أكملوا برامج تدريبية في بلدانهم الأصلية، وكذلك طلبات المنظمات المهنية لأصحاب العمل الذين يتعهدون بالإشراف على وضع العمال عند نهاية فترة التوظيف”.

وأشار اتحاد الزراعيين إلى أن “المرسوم الجديد سيكون فرصة أيضاً لتجربة تجاوز التفويض، واستبداله بالاتصال بمكتب الهجرة المعني من جانب صاحب العمل لاقتراح عقد الإقامة للصالح العمل”.