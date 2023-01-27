اتحاد إيطالي: يجب إدانة “مذبحة الفلسطينيين” في جنين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ شدد اتحاد إيطالي، على وجوب إدانة “المذبحة ضد الفلسطينيين”، في جنين.

وقال رئيس الرابطة الوطنية للبارتيزان الإيطاليين، جانفرانكو باليارولو، في بيان الجمعة، إن “على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة الإيطالية التدخل فوراً لإدانة المذبحة، وقف دوامة الدم هذه وإعادة إطلاق الطريقة المعقولة الوحيدة لتهدئة تلك الأرض المعذبة، أي ضمان أمن إسرائيل وحرية وكرامة الفلسطينيين: شعبان في دولتين”.

واستنكر باليارولو “وقوع مذبحة أخرى للفلسطينيين في مخيم للاجئين، حدثت في جنين”، لافتاً إلى أن “القضية الفلسطينية اختفت منذ فترة طويلة من الأجندة السياسية الغربية والإيطالية بشكل خاص”، وذكر أن “غزو أوكرانيا والحرب الدائرة أخفيا مأساة ذلك الشعب”.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن “هناك اليوم حكومة يمينية متطرفة في السلطة الإسرائيلية، بعض وزرائها يعلنون نزعاتهم الفاشية والعنصرية جهراً”، الأمر الذي “استنكره ديمقراطيون إسرائيليون عديدون، بل وحتى المحافظين”.

ونوه باليارولو بأن “مذبحة جنين، التي تمت بدافع عملية وقائية ضد خلية إرهابية، ربما ستتبعها سلسلة من العواقب وردود الفعل المضادة، مما سيجعل الصراع المستمر منذ عقود أكثر درامية”.