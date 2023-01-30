إيطاليا: الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي تجاوزت ضعف الصادرات عام 2022

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن الصادرات إلى الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سجلت بشكل عام خلال الـ2022 نمواً بنسبة 20.2٪.

وكتب المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير، الإثنين، أن “ثلث هذه الزيادة يأتي من خلال مبيعات السلع الاستهلاكية غير المعمرة”، أما “الواردات، فقد سجلت نمو أكثر وضوحًا بنسبة 54.3٪، ويعزى ثلثي الزيادة إلى مشتريات منتجات الطاقة”.

وأوضح المعهد، أن “عام 2022 انتهى بعجز تجاري تجاوز الـ25 مليار يورو”، وذلك “مقارنة بفائض بنحو 38 مليار يورو في عام 2021″، مبيناً أن “الانخفاض الدوري للصادرات إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ديسمبر، اقترن بعمليات عرضية عالية التأثير (قطاع بناء السفن)”، التي “سجلت في شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر، صافي أرباح أقل بنسبة 0.7٪”.

وذكر البيان الإحصائي، أنه “على أساس سنوي، تباطأ نمو كل من الصادرات والواردات، وهذه الأخيرة بشكل أكثر حدة”، بينما “تم تأكيد الميزان التجاري على أنه إيجابي للشهر الثاني على التوالي”، موضحاً أنه “كان في كانون الأول/ديسمبر 2022، إيجابيًا مع الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ويساوي 4,084 مليون يورو”، بينما كان 2,224 مليوناً في كانون الأول/ديسمبر 2021.

وأشارت المعطيات إلى أن “عجز الطاقة البالغ 9,243 مليون يورو، تجاوز العام السابق عندما كان بـ7,006 ملايين”، لكن “الفائض في تجارة المنتجات غير المتعلقة بالطاقة، والبالغ 13,328 مليوناً، مرتفع بشكل حاد مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر 2021، عندما كان قد توقف عند 9,230 مليون يورو”.