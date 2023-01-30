تاياني: على الاتحاد الأوروبي المشاركة بحل مشكلة الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

فلورنسا ـ قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، إن على الاتحاد الأوروبي أن يكون أكثر مشاركة بمجال حل مشكلة الهجرة.

وأضاف الوزير تاياني متحدثا للصحفيين على هامش حدث في فلورنسا، الإثنين، أن موضوع إدارة تدفقات الهجرة “ستتم مناقشته في المجلس الأوروبي”، فقد “بدأت رئيسة الوزراء (ميلوني) سلسلة من الاجتماعات في أوروبا، واليوم نحظى بزيارة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ليرى كيف يمكن لأوروبا أن تسهم بحل هذه المشكلة”.

وخلص رئيس الدبلوماسية الإيطالية الى القول: “نحن نعمل مع بلدان منشأ المهاجرين لكل من طريقي البلقان والبحر الأبيض المتوسط​​”.

هذا وقد استقبلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني منذ قليل، رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في قصر (كيجي)، مقر الحكومة بروما. ومن المتوقع أن تكون هناك تصريحات صحافية عقب الاجتماع مباشرة.