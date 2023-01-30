ميلوني: على الاتحاد الأوروبي حماية شركاته التجارية بشجاعة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي “حماية شركاته التجارية وأن يفعل ذلك بشجاعة”، وذلك خلال مؤتمر صحفي الاثنين مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، في أعقاب اجتماع بينمها بمقر الحكومة في روما استعرض مسألة مساعدات الدولة، على خلفية إقرار الرئيس جو بايدن لقانون خفض التضخم الذي يتضمن إعانات للشركات الأمريكية.

وقالت ميلوني “وفقًا للموقف الإيطالي، هذا يعني قبل كل شيء مرونة” للدول الأعضاء قي استخدام الأموال الأوروبية المتوفرة، مع “توخي الحذر بشأن تخفيف قواعد المساعدات الوطنية”، باعتبار أن “الهدف هو دعم الشركات دون المخاطرة بإضعاف السوق الموحدة”.

وجددت رئيسة الوزراء الإيطالية القول “نحن بحاجة إلى الشجاعة” لإنشاء أدوات “مثل صندوق ثروة سيادي أوروبي”.