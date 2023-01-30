مفوض الشؤون الاقتصادية الأوروبية: لسنا قريبين من الركود والتحدي النمو المحدود

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين- أكد مفوض الاتحاد الاوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني أن اقتصاد التكتل الموحد “ليس قريبًا من الركود”، ولكنه “سيواجه تحدي النمو المحدود للغاية”.

وأشار جينتيلوني في تصريح الاثنين للصحفيين في برلين إلى جانب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، على أن هذا يرجع أيضًا إلى “القرارات السياسية الوطنية والمشتركة التي تم اتخاذها”.

وقال، وهو رئيس وزراء سابق في إيطاليا، “سأقدم تقديراتنا في غضون 8-9 أيام، لكن ما هو واضح بالفعل” هو أن سيناريو “حتمية الركود لن يتحقق”.

وأضاف “سنجد أمامنا العديد من التحديات، ولكن ليس من هذا النوع. التحدي سيكون النمو المحدود للغاية الذي يجب أن ندعمه معًا” على المستويات الوطنية والاوروبية