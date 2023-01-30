ميشيل يعلن استعداد الاتحاد الاوروبي لحماية حدود إيطاليا من الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل عن “تأهب” من جانب المؤسسات الأوروبية لدعم حماية حدود إيطاليا الجنوبية، في إشارة إلى تدفقات الهجرة غير النظامية.

وقال ميشيل، خلال تصريحات مشتركة للإعلام الاثنين مع رئيسة الوزراء الايطالية جورجا ميلوني بالعاصمة روما، “نستنفر بشدة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي ولإيطاليا، والتي تعد أيضًا حدودا خارجية لأوروبا. ولكي نكون فاعلين يجب حشد التعاون مع دول ثالثة وبلدان المنشأ والعبور”.

وعقد رئيس المجلس الأوروبي اجتماعا مع رئيسة الوزراء ميلوني بمقر الحكومة (قصر كيجي) استعدادًا للقمة الأوروبية المقررة في يومي 9 -10 شباط/فبراير القادم، حيث سيكون موضوع الهجرة ضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.