جينتيلوني: الحرب بأوكرانيا جرس إنذار لألمانيا ولأوروبا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

برلين- وصف مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني الحرب الروسية على أوكرانيا، التي اندلعت منذ حوالي العام، بأنها “كانت من نواحٍ عديدة بمثابة جرس إنذار لألمانيا ولأوروبا. فلا يمكننا الاستعانة بروسيا كمصدر خارجي لاحتياجاتنا من الطاقة”.

وأردف، في كلمة ألقاها في مركز (جاك ديلور) في برلين “كما لا يمكننا الاستعانة بالولايات المتحدة الامريكية كمصدر خارجي لأمننا ولا بالصين كمصدر لصناعاتنا”.

ورأى جينتيلوني أن الحرب بأوكرانيا “علمنتا أيضًا درسًا آخر: لقد أوضحت أزمة الطاقة أن الفائزين بالأمس ليسوا الفائزين اليوم ولن يكونوا بالضرورة الفائزون في الغد. ولهذا السبب يجب أن يكون التضامن عنصرًا أساسيًا في سياساتنا في على مستوى الاتحاد الأوروبي “.