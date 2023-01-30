إيطاليا لا تستبعد إرسال منظومة دفاع جوي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إنه “من المحتمل” أن ترسل سلطات بلاده منظومة دفاع جوي للجيش الاوكراني، ولكنه أكد على القرار مرتبط بموافقة البرلمان.

وقال الوزير، في تصريحات من مدينة فلورنسا عصر اليوم الاثنين، “صوّت البرلمان قبل أيام قليلة على إمكانية إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا، ومن المحتمل أن يتم إرسال منظومة دفاع جوي”. واضاف “وزير الدفاع سيبلغ البرلمان قبل ارسالها”.

وأقر البرلمان الإيطالي خمسة حزم مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب في 24 شباط/فبراير الماضي، لم تتضمن أنظمة دفاع جوي، مما يتحتم على الحكومة تلقي الضوء الأخضر مجددا من النواب لإرسالها لكييف.

وكان وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو قد التقى في روما اليوم الجمعة نظيره الفرنسي سيباستيان لوكورنو.

وحسبما تداول مؤخرا، فإن روما وباريس اتفقتا على تزويد أوكرانيا بمنظومة الدفاع الجوي الإيطالية-الفرنسية (Samp-T)