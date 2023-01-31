جينتيلوني: أنباء سارة عن اقتصاد منطقة اليورو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، باولو جينتيلوني بـ”الأخبار الجيدة” لمنطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو)، حيث “تجنب نموها في الربع الأخير من العام الماضي العلامة السلبية”.

ويعلق جينتيلوني على تقديرات غير مفصّلة للربع الأخير من عام 2022 نشرها المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات) في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أظهرت اتجاه الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو إلى الارتفاع بنسبة 0.1 في المئة على أساس فصلي وبنسبة 1.9 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2021.

وكتب المسؤول الاقتصادي في الجهاز التنفيذي الأوروبي في تغريدة على منصة (تويتر) للتواصل الاجتماعي: “ما زلنا نواجه تحديات عديدة، لكن التوقعات لهذا العام تبدو اليوم أفضل قليلاً من الخريف الماضي “.