الخارجية الامريكية: التزام بأمن إسرائيل وبمنع إيران من تطوير سلاح نووي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن “التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن إسرائيل وبمنع إيران من تطوير سلاح نووي”.

جاء ذلك خلال اجتماع بلينكن، صباح الثلاثاء، مع وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت وهو الأول من نوعه منذ تولي الأخير منصبه، حسبما أفاد في مذكرة المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس.

وأشار المتحدث إلى أن المسؤولين الأمريكي والإسرائيلي “ناقشا التزام الولايات المتحدة الدائم بأمن إسرائيل وقوة العلاقات الثنائية” بين البلدين، كما “أكد الوزير (بلينكن) أن الولايات المتحدة ملتزمة بمنع إيران من تطوير سلاح نووي وتعميق التعاون مع إسرائيل في مواجهة مجموعة كاملة من التحديات التي تطرحها إيران”.

وقال برايس إن وزير الخارجية “جدد إدانته للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها إسرائيل في الأيام الأخيرة”، كما “أعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية”، مشددا على “ضرورة اتخاذ جميع الأطراف خطوات لإعادة الهدوء وتهدئة التوترات”.