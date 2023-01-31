ماتاريلا: الدعم العسكري لأوكرانيا لوقف الحرب وليس تأجيجها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجو ماتّاريلا “إن الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا لغرض وقف الحرب وليس تأجيجها”.

جاء هذا التصريح خلال استقبال ماتّاريلا اليوم الثلاثاء لرئيسة هنغاريا، كاتالين نوفاك بمقر الرئاسة الإيطالية (قصر كويرينالي) بالعاصمة روما.

ووفق المذكرة الصادرة عن رئاسة الجمهورية، فإن اللقاء بين ماتاريلا وكاتلين تمحور حول “الغزو الروسي لأوكرانيا وما يرتبط به من عواقب سياسية واقتصادية وإنسانية”.

كما تم استعراض “حالة العلاقات الثنائية بين إيطاليا وهنغاريا ومستقبل الاتحاد الأوروبي والعلاقات مع الولايات المتحدة والهجرة والوضع في غرب البلقان واضطهاد المسيحيين في العالم”.