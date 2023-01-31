تهديد أوروبي بعقوبات جديدة على العسكر في ميانمار مع مرور عامين على الانقلاب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- شدد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى “إن استمرار تصعيد النظام العسكري للعنف والتطور إلى نزاع طويل الأمد في جميع أنحاء ميانمار أمر مقلق، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الاستقرار والسلام في المنطقة الأوسع”.

وحذر بوريل في بيان نيابة عن الاتحاد الأوروبي، في الذكرى الثانية لإطاحة جيش ميانمار بالحكومة المنتخبة ديمقراطيًا في البلاد الذي يوافق الأول من شباط/فبراير، من أنه “في غياب أي تقدم سريع بشأن الوضع في ميانمار، فإن الاتحاد الأوروبي على استعداد لاتخاذ المزيد من التدابير التقييدية ضد أولئك المسؤولين مباشرة عن تقويض الديمقراطية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد والذين يحرضون عليها”.

ونوه بأن هناك “أكثر من 17 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وقد نزح 1.2 مليون شخص منذ الانقلاب، بينما لا يزال أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا في بنغلاديش بعد طردهم من قبل جيش ميانمار”.

وأكد البيان “دعم الاتحاد الأوروبي لجهود رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) والأمم المتحدة لمساعدة ميانمار في إيجاد حل سلمي للأزمة”، كما “يرحب بتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة القرار 2669 بشأن ميانمار”، مشددا على أن يتعين على السلطات العسكرية هناك “أن تنفذ بسرعة وإخلاص نقاط التوافق الخمس للآسيان، كما تم التأكيد عليه في القمتين الأربعين والحادية والأربعين للرابطة أمم جنوب شرق آسيا في نوفمبر 2022، وفي القمة التذكارية بين الاتحاد الأوروبي ورابطة أمم جنوب شرق آسيا في ديسمبر 2022”.

وتشمل نقاط التوافق الخمس: إنهاء العنف وانطلاق حوار بناء بين جميع الأطراف وتعيين مبعوث خاص لـ(آسيان) لتيسير الحوار وزيارته لميانمار وقبول المساعدات المقدمة للبلاد.