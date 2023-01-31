المفوضية الأوروبية: اجتماع لـ(مجموعة الاتصال) الخاصة بالبحث والإنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- تعقد (مجموعة الاتصال) الخاصة بالبحث والإنقاذ في البحر اجتماعا اليوم في بروكسل “لأول مرة منذ عام 2021″، من أجل “إعادة إطلاق المناقشات الضرورية والمهمة” بين الدول الأعضاء حول هذه العمليات في البحر الأبيض المتوسط.

صرحت بذلك المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة والأمن الداخلي أنيتا هيبر، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل.

وقالت إن “إنقاذ الأرواح في البحر واجب أخلاقي والتزام قانوني للدول الأعضاء”، والتي يتعين عليها وجميع الجهات الفاعلة في البحث والإنقاذ أن “تتصرف بطريقة قانونية وسريعة ومنظمة”.

وأشارت إلى أن الجهاز التنفيذي الاوروبي على دراية بمخاوف المنظمات غير الحكومية بشأن “القواعد الجديدة التي أقرتها الحكومة الإيطالية”، لكن “من المهم تنسيق عمليات الإنقاذ”.

ونوهت المتحدثة بأنه “ليس من اختصاصات اللجنة الأوروبية التنسيق ولا تحديد موانئ للإنزال”.