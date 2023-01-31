مبعوثة أممية تدعو لموقف إقليمي ودولي موحد لإنهاء العنف في ميانمار

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- دعت المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ميانمار إلى “مزيد من الوحدة، إقليميا ودوليا، لدعم عملية تقودها لإنهاء العنف والمعاناة في ميانمار ومساعدة البلاد على العودة إلى طريق الديمقراطية الموجهة بإرادة الشعب”.

وأكدت المبعوثة الخاصة نولين هايزر، في بيان صحفي في ذكرى مرور سنتين على الانقلاب العسكري في ميانمار، على “أهمية تقديم المساعدات الإنسانية واتخاذ موقف موحد من خطط الجيش للانتخابات، وحماية المدنيين بما في ذلك الأشخاص داخل ميانمار واللاجئون”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة

ورأت المبعوثة الاممية أنه “ينبغي على المجتمع الدولي- وخاصة المانحين وجيران ميانمار- أن يتعاونوا مع الجهات الإنسانية الفاعلة لتوسيع نطاق المساعدة المطلوبة بشكل عاجل لجميع المحتاجين دون تمييز ومن خلال جميع القنوات المتاحة”، كما يتعين عليهم أن “يصيغوا موقفا موحدا أقوى فيما يتعلق بالانتخابات التي ينوي الجيش تنظيمها والتي ستؤجج المزيد من العنف، وتطيل أمد الصراع، وتجعل العودة إلى الديمقراطية والاستقرار أكثر صعوبة”.

كما رأت هايزر أن من واجب المجتمع الدولي “تنفيذ التدابير لتعزيز حماية المدنيين داخل ميانمار وكذلك لاجئي ميانمار في المنطقة الأوسع”.