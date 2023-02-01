البابا: جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة تعاني من أشكال رهيبة من الاستغلال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار البابا فرنسيس إلى أن جمهوريّة الكونغو الديموقراطيّة “ما زالت تعاني من الحرب، ومن الصّراعات داخل حدودها والهجرات القسرية، وما زالت تعاني من أشكال رهيبة من الاستغلال، لا تليق بالإنسان وبالخليقة”.

وقال في كلمته أمس إلى السلطات وممثلي المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي في العاصمة كينشاسا، “هذا البلد الشّاسع المليء بالحياة، وهذه المرآة لأفريقيا، ضربها العنف بمِثلِ لكمة في المعدة، وحرمها التنفس منذ فترة طويلة”، حسبما نقل عنه موقع أخبار الفاتيكان.

ورأى بيرغوليو أن على الكونغوليين “الاستفادة من مواهبهم وقدراتهم من أجل مستقبل سلام ومصالحة وازدهار، فهم خير هذا البلد الأثمن”. وقال “يسعدني أن أكون هنا، في هذه الأرض الجميلة والواسعة والمليئة بالحياة، والتي تحتضن الغابات الاستوائيّة في الشّمال، والهضاب والسّهول المشجرة في الوسط والجنوب، والتّلال والجبال والبراكين والبحيرات في الشّرق، ومجمَّعات مياه رائعة أخرى إلى الغرب، حيث يلتقي نهر الكونغو بالمحيط.”. وأردف “في بلدكم الذي يشبه قارة في القارة الأفريقيّة الكبرى، يبدو أنّ الأرض كلّها تتنفّس. إنّ جغرافيّة هذه الرّئة الخضراء غنية جدًّا ومتنوعة، لكن تاريخها لا يضاهيها في نضرة الحياة وزَهوِها”.