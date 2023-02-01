بلينكن يشيد بـ”التزام المغرب بتعزيز السلام والأمن بالمنطقة”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن- أشاد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن بـ”التزام المغرب بتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال المشاركة في منتدى النقب”.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية، نيد برايس والذي قال إن الحديث تمحور “حول الأولويات المشتركة في العلاقات الثنائية والجهود المبذولة لدفع الاستقرار الإقليمي”.

وأعلن المتحدث أن بلينكن ناقش مع بوريطة “رحلاته الأخيرة ومشاركاته مع القادة المصريين والإسرائيليين والفلسطينيين، والتي دعا خلالها إلى خفض التصعيد وإنهاء دائرة العنف”.