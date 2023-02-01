رئيسة وزراء إيطاليا: بدأنا في الدفاع عن حدودنا من المتاجرين بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني إن حكومتها بدأت في “الدفاع عن الحدود من المتاجرين بالبشر”، في إشارة إلى تدفقات الهجرة غير النظامية.

وقالت ميلوني، في رسالة فيديو نشرتها على شبكات التواصل الاجتماعي لتقييم حصيلة 100 يوم من عمر حكومة الائتلاف اليمينية، “من مكافحة الهجرة غير النظامية بمرسوم بشأن المنظمات غير الحكومية واعتراف الاتحاد الأوروبي بالحاجة لمعالجة المشكلة بطريقة هيكلية كما طالبت إيطاليا، إلى إدارة الهجرة القانونية: بدأنا في الدفاع عن حدودنا من المتاجرين بالبشر”.

وكانت ميلوني قد استقبلت مساء الثلاثاء المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. وأشارت مذكرة للحكومة إلى أن ميلوني أكدت خلال اللقاء “تقدير الحكومة الإيطالية لعمل المفوض السامي لصالح حماية ورفاهية اللاجئين، وشددت على التعاون الممتاز للمفوضية مع إيطاليا وخاصة في ليبيا ومنطقة الساحل وفي إنشاء ممرات إنسانية”.

كما تحدثت رئيسة الوزراء الإيطالية خلال اللقاء عن “الحاجة إلى التغلب على نهج أيديولوجي يخلط بين الحماية المشروعة التي يجب ضمانها للاجئين وبين السياسات تجاه المهاجرين لأسباب اقتصادية”، مؤكدة التزام الحكومة بالتنفيذ العاجل لإدارة أوروبية لتدفقات الهجرة تشمل التدخلات الهيكلية والتعاون مع البلدان الأفريقية”.