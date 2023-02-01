صفقة أوروبا الخضراء: صندوق ثروة سيادي بحلول الصيف ومساعدات على المدى القصير

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- ترتكز خطة الصفقة الخضراء الصناعية الجديدة التي قدمتها رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، على ركيزتين: صندوق ثروة سيادي مشترك بحلول الصيف ومساعدات الدولة على المدى القصير.

وتحدد الخطة، وفق وثيقة ا نشرها الجهاز التنفيذي الأوروبي، “الإطار العام لتحول صناعة الاتحاد الأوروبي لعصر صافي الانبعاثات الصفرية”، والتي تعتبر بمثابة رد على قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA) وعلى منافسة الشركات الصينية.

وقالت فون دير لاين للصحفيين، عند الاعلان عن الخطة الصناعية الأوروبية الخضراء، إن “صندوق السيادة سيركز على فكرة واحدة: نحن بحاجة إلى مشاريع أوروبية مشتركة تعتمد على أحدث التقنيات ونريد التأكد من توفرها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت “هناك حاجة إلى أداة تمويل أوروبية مشتركة لهذا المشروع المشترك. سنراجع الميزانية متعددة السنوات، ولكن مع الدول الأعضاء سيتعين علينا تقييم إمكانيات تمويل أخرى. المبادئ واضحة، وسنتحدث بعدئذ وسنناقش تقنيات التمويل”

هذا ووافقت هيئة المفوضين على الوثيقة التي تحدد الأولويات والخطوط العريضة خطة الصفقة الخضراء، والتي ستطرح على طاولة المجلس الأوروبي يومي 9 و10 شباط/فبراير الجاري.