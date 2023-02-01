فون دير لاين تدعو لـ”منافسة متكافئة” بين الشركات الأمريكية والاوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين قانون خفض التضخم (IRA) الذي تبنته الولايات المتحدة في إطار خطة للمناخ والصحة، وأثار جدلا بين واشنطن وبروكسل، بـ”الخبر السار”، لأن الاتحاد الأوروبي “أكد منذ فترة طويلة أن مكافحة تغير المناخ أمر لا بد منه لكوكب الأرض بأسره”.

ولكن فون دير لاين رأت مضيفة، أثناء عرضها للخطة الصناعية للصفقة الخضراء في مؤتمر صحفي الاربعاء في بروكسل، أن ما يهم هو أن هناك “ساحة لعب متكافئة”، أي شروط متساوية للمنافسة، ليس فقط داخل الاتحاد الأوروبي، ولكن أيضًا “عالميًا”.

وفي سياق متصل، نوهت فون دير لاين بأنه عند مراجعة إطار عمل الاتحاد الأوروبي بشأن مساعدات الدولة، “ينبغي أن نتوخى الحذر لتجنب أي نوع من تجزئة السوق الموحدة”.

وأردفت “بالنسبة لي، إذا كانت هناك مساعدة من الدولة، فإن يجب أن تكون دائمًا من موارد على مستوى الاتحاد الأوروبي. لا يمكننا الانتظار طويلاً، فنحن بحاجة إلى حل مرحلي نحو أدوات تمويل أخرى. ولكن الآن علينا العمل مع ما لدينا وتركيزه على صناعة التكنولوجيا النظيفة: نريد الاستفادة من الإمكانات التي توفرها RePowerEu و InvestEu”، بمجال الطاقة والاستثمار و”صندوق الابتكار”.