حزب الرابطة الإيطالي يدعو لـ “تعاون حقيقي” بين باريس وروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- طالب حزب الرابطة الإيطالي، الشريك في الائتلاف اليميني الحاكم، إلى “تعاون حقيقي” بين روما وباريس، بمناسبة دخول معاهدة كويرينالي للتعاون المعزز اليوم حيز التنفيذ.

وقال الحزب في بيان لممثليه في لجنة الشون الخارجية البرلمانية “من الواضح أنه يجب أن يكون هناك تعاون على أساس المساواة حقًا فيما يتعلق بالمصالح الوطنية المتبادلة” بين البلدين بدءا “من ليبيا إلى منطقة الساحل، ومن البلقان إلى احتواء الأنظمة الاستبدادية، ومن البحر الأبيض المتوسط ​​إلى المحيطين الهندي والهادئ”.

ورأى البيان أنه “يمكن لفرنسا وإيطاليا لعب دور ريادي مع ألمانيا في أوروبا، ومع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، دفاعًا عن القيم الغربية والديمقراطيات”.

وأضاف نواب الحزب، الذي انتقد مرارا في السابق سياسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن الهجرة وتجاه القارة الافريقية، “نعم لأداة لمحاربة مشتركة ضد الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر”.