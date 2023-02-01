مسؤول أممي: يجب تعديل مرسوم إيطاليا للمنظمات الإنسانية إن عرقل الإنقاذ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعرب مسؤول أممي عن الاقتناع بأن المرسوم الإيطالي الأخير الخاص بنشاط المنظمات غير الحكومية، إن كان يعرقل عمليات الإنقاذ، فينبغي تعديله.

جاء ذلك على لسان المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في مقابلة مع صحيفة (كورييري ديلا سيرا) الإيطالية الأربعاء، لدى اختتام زيارته لإيطاليا التي استمرت يومين، وهي الأولى منذ تولي حكومة جورجا ميلوني مقاليد السلطة.

وقال غراندي معلقاً: “لن أخوض في المزايا التقنية للمرسوم، وهو أمر معقد”، لكن “المنظمات غير الحكومية تقول إن الموانئ البعيدة التي تخصص لها، تمنعها من القيام بعمليات إنقاذ متعددة”.

وتابع: “أدرك أيضاً أن على إيطاليا أن تدير شؤونها بنفسها، وإذا حدثت جميع عمليات الإنزال هنا، فمن الصواب توزيعها على الموانئ المختلفة”، لكن “إذا كان هذا الوضع يعيق أو يمنع عمليات الإنقاذ من قبل المنظمات غير الحكومية، فيجب تصحيح ذلك”.

وأشار المفوض الأممي إلى أن “الحقيقة تكمن في أن مسألة عمليات الإنقاذ في عرض البحر ستظل حاضرة دائمًا بالنسبة لإيطاليا إن لم يتم معالجة أسباب قدوم هؤلاء الأشخاص من خلال حل الأزمات الإقليمية بالطبع”.

وأوضح غراندي أنه “الوضع الليبي يأتي في المقام الأول”، مبيناً أنه “لأمر جيد أن تكون رئيسة الوزراء قد ذهبت إلى ليبيا وهي تريد إعادة إطلاق الجهود من أجل حل سياسي”. واختتم بالقول إنه “إذا تمكنا من العمل بشكل أفضل في ليبيا، فيمكننا حل مشاكل عديدة”.