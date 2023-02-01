منظمة إنسانية: إيطاليا مستعدة لتمويل الحلفاء من المتاجرين بالبشر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ وجهت منظمة إنسانية، أصبع الاتهام نحو إيطاليا، بأنها مستعدة لتمويل الحلفاء من المتاجرين بالبشر، داعية إلى وقف إبرام الاتفاقيات مع ليبيا بشأن الهجرة.

وقال الفرع الإيطالي لمنظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية، في بيان، إنه “قبل أيام قليلة، توجهت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى ليبيا لمناقشة الاتفاقيات المتعلقة بالغاز والاقتصاد والهجرة”.

وذكرت المنظمة الإنسانية، أنه “خلال الاجتماعات، قالت (ميلوني) إنها تريد زيادة الدعم لما يسمى بخفر السواحل الليبي. لذلك، فها هي الحكومة الإيطالية تستعد مرة أخرى لتمويل وتدريب ودعم ميليشيات مشبوهة، غالبًا ما تكون إجرامية ومتحالفة مع مهربي البشر”.

وأضافت المنظمة غير الحكومية مستنكرة، أن “الهدف المشترك (لهذه الاتفاقيات) هو وقف الأشخاص الفارين عبر البحر المتوسط ​​بشكل غير قانوني، إبعادهم عن إيطاليا وأوروبا، وإعادتهم إلى المعسكرات الليبية، لمكابدة التعذيب والجوع وانتهاكات حقوق الإنسان والموت التي يفرون منها”.

وخلصت المنظمة الألمانية الى القول، إنه “بدلا من اللجوء إلى مزيد من العنف، نحن بحاجة إلى طرق آمنة وقانونية لدخول المهاجرين”، لذا “يجب وضع حد للاتفاقات بين إيطاليا وليبيا على الفور”.