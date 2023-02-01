تاياني وعمدة روما: على إيطاليا الاتحاد بشأن ترشيح روما لاستضافة إكسبو 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أجمع وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني ورئيس بلدية روما روبرتو غوالتييري الرأي على وجوب أن تكون إيطاليا متحدة بأسرها بشأن ترشيح عاصمتها لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وقال العمدة غوالتييري في تصريحات متلفزة الأربعاء، “لقد التقيت الوزير تاياني بمقر وزارة الخارجية، قصر (فارنيزينا)، لتقييم الحملة الانتخابية العالمية التي تشهد على أننا ملتزمين ومصممين على ترشيح روما لاستضافة المعرض الدولي”. وأردف: “يجب أن نفوز بهذه المسابقة، فالخصوم شرسون”.

من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية في بيان، أن “نائب رئيس الوزراء، كرر دعم الخارجية وشبكتها الدبلوماسية لدعم ترشيح المدينة، وكذلك من خلال الأحداث الترويجية المستهدفة، سواء أكان في خارج البلاد أو في داخلها”.

وذكر البيان، أن “من بين الأحداث المهمة القادمة، ذكّر تاياني وغوالتييري ببطولة كأس (رايدر) المقرر أن تجري في أيلول/سبتمبر المقبل، والتي ستوفر فرصة أخرى للمدينة لتبرز نفسها دوليًا، مع كل ما يترتب على ذلك من تأثير مهم على النسيجين الاقتصادي والإنتاجي للبلاد”.

وأشارت المذكرة إلى أنه، “لذلك، وافق الوزير تاياني والعمدة غوالتييري على تعزيز التعاون الممتاز أصلا بين وزارة الخارجية وبلدية روما، والعمل في تآزر مع جميع فروع نظام البلد، ليتسنى لمدينة روما استضافة المعرض العالمي، الذي يمثل فرصة اقتصادية، سياسية وثقافية كبيرة لا لإيطاليا وحسب، بل لأوروبا بأسرها أيضاً”.