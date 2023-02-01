وزير إيطالي: لا يمكننا أن نكون محطة للهجرة من شمال إفريقيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، أنه “لا يمكن لإيطاليا أن تكون محطة وصول لجميع تدفقات الهجرة القادمة من شمال إفريقيا، على غرار ما كررنا قوله مراراً لشركائنا الأوروبيين، وهي قضية يجب أن تشمل أوروبا بأسرها”.

وذكّر وزير العلاقات مع البرلمان الإيطالي لوكا تشيرياني في تصريحات متلفزة الأربعاء، بأنه “لا يجب استغلال إفريقيا، بل أنها على العكس من ذلك، تحتاج للمساعدة”، وفي هذا السياق “تأتي خطة ماتّي التي تحدثت عنها رئيسة الوزراء، وزارت لأجلها الجزائر وليبيا”.

وخلص الوزير تشيرياني، المنتمي لحزب (إخوة إيطاليا)، الى القول، إن “الدراما الحقيقية تتمثل بانطلاق الأشخاص الذين يغادرون من على سواحل أفريقيا ثم يموتون في عرض البحر”.