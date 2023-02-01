سيناتور إيطالي: السيادة الطاقية تظل هدفنا الرئيسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن سيناتور إيطالي، أن السيادة الطاقية لبلادنا تظل الهدف الرئيس الذي نتبعه دائماً.

وقال عضو مجلس الشيوخ من حزب (إخوة إيطاليا) إتيلواردو سيجزموندي، إنه “إلى جانب توفير الدعم ضد تكاليف الطاقة الباهظة، خفض ضريبة القيمة المضافة على منتجات الطاقة، وفرض ضرائب الأرباح الإضافية على شركات الطاقة”، فقد “تميّزت المائة يوم الأولى لحكومة ميلوني أيضًا بالسعي إلى السيادة الطاقية والبيئية”.

وتابع سيجيزموندي، وهو رئيس كتلة حزبه في لجنة البيئة بمجلس الشيوخ، أن “حكومتنا قد أظهرت مبادرة وتنوعًا في التدابير المعتمدة التي تسمح لنا بإلقاء نظرة، على المدى المتوسط ​​لهذا المجلس التشريعي، على الانتعاش الاقتصادي الذي بدا مستحيلًا في ظل الجهازين التنفيذيين اللذين سبقوها”.

وخلص السيناتور اليميني الى القول، إن “سعينا يكمن في أن نصبح مركزاً للطاقة في أوروبا وسنسير في هذا الاتجاه بكل ما أوتينا من قوة”.