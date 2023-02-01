إيطاليا: وصول 4962 مهاجراً إلى شواطئنا في الشهر الأول لعام 2023

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية أنه منذ بداية العام وحتى الآن، وصل 4962 مهاجراً إلى سواحل البلاد.

وفي المعطيات التي أصدرتها وزارة الداخلية الأربعاء، والتي أخذت بالاعتبار عمليات إنزال المهاجرين التي تم رصدها بحلول الساعة الثامنة لصباح اليوم، ورد أنه “في الفترة نفسها من العام الماضي، كان هناك 3035 وافداً، بينما كان العدد قد توقف عند 1039 في عام 2021.

وقال بيان قصر (ڤيمينالي)، مقر وزارة الداخلية، إنه “يوم أمس، كان هناك 3 أشخاص تم تسجيل وصلهم إلى سواحلنا”، بينما “طوال شهر كانون الثاني/يناير في العام الماضي، كان هناك 3035 وافداً، مقابل 1039 مهاجراً في عام 2021”.

وذكر البيان، أن “من بين ما يقرب الـ5 آلاف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا في عام 2023، وبناءً على ما أعلن عنه المهاجرون من جنسيات وقت رسوهم، هناك 803 من ساحل العاج (16٪)، ثم غينيا (566، 12٪)، باكستان (414، 8٪)، مصر (358، 7٪)، تونس (341، 7٪)، أفغانستان (334، 7٪)، سورية 253، 5٪)، بنغلادش (232، 5٪)، إريتريا (213، 4٪) والكاميرون (148، 3٪)”.

وخلص البيان الأمني الى القول، إنه “يضاف الى ما سلف ذكره، 1300 شخص آخرين (بنسبة 26٪) قادمين من دول أخرى أو لا يزالون يخضعون لإجراءات تحديد الهوية”.