الداخلية الإيطالية: صون حياة المهاجرين أولوية بالنسبة لنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية، أن “صون الحياة والكرامة الإنسانية وحماية الحقوق الأساسية للاجئين وأولئك الذين يسعون للحصول على الحماية الدولية، تعد أولوية مطلقة بالنسبة لبلادنا”.

وكانت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، قد دعت في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إلى النظر في سحب أو مراجعة مرسوم القانون 1/2023 الخاص بنشاط الإنقاذ لسفن المنظمات غير الحكومية.

وفي رسالة رد نيابة عن الوزارة، تحمل توقيع الممثل الدائم لإيطاليا لدى مجلس أوروبا، ميكيلي جاكوميللي، قال إنه “على أية حال، لا يمكن تجاوز سلطة الهيئات الحكومية المسؤولة عن نشاط البحث والإنقاذ البحري، ولا يمكن خرق قواعد مراقبة الحدود والهجرة”.

وخلصت الرسالة إلى القول إن “المتطلبات السالفة الذكر، يتم استيفاؤها بموجب مرسوم القانون 1/2023، الذي يجري في هذه الأيام تحويله إلى قانون”.