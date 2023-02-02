مصادر صحفية: روسيا وأوكرانيا ترفضان خطة سلام أمريكية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت صحيفة (نويه تسويرشر تسايتونغ) السويسرية بأن روسيا وأوكرانيا قد رفضتا خطة سلام قدمها الرئيس الأمريكي، جو بايدن في منتصف كانون الثاني/يناير الماضي.

ووفق الصحيفة، فإن بايدن قدم المبادرة للطرفين عبر رئيس وكالة المخابرات المركزية (CIA)، وليام بيرنز، وأشارت نقلاً عن مصادر حكومية ومعارضة ألمانية، إلى أن العرض المقدم إلى كييف هو في الأساس “سلام مقابل أرض”، بينما العرض المقدم للكرملين “أرض مقابل سلام”. وحسب مصادر الصحيفة، فإن ما يُقصّد بـ”الأرض” هو ” 20 بالمائة من أراضي أوكرانيا، ما يعادل مساحة إقليم دونباس تقريبا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكرملين رفض المبادرة لأنه “كان على يقين من النصر”، بينما رفضتها السلطات الأوكرانية لأنها ليست “على استعداد للتخلي عن أراضيها”. وقالت إن بايدن تعهد بتسليم دبابات أبرامز لأوكرانيا فقط بعد أن رفض الجانبان العرض.