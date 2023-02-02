الداخلية الإيطالية: ارسال سفن الإنقاذ لموانئ الشمال لتخفيف العبء عن الجنوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الداخلية الإيطالية إن تخصيص موانئ الإنزال الآمنة لسفن المنظمات غير الحكومية في مناطق وسط وشمال البلاد “ينبع من الحاجة الملحة لتنفيذ إعادة توزيع أكثر إنصافًا بين المقاطعات”.

وكانت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دنيا مياتوفيتش، قد دعت في رسالة وجهتها إلى وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، إلى النظر في سحب أو مراجعة مرسوم القانون 1/2023 الخاص بنشاط الإنقاذ لسفن المنظمات غير الحكومية.

وفي رسالة رد نيابة عن الوزارة، تحمل توقيع الممثل الدائم لإيطاليا لدى مجلس أوروبا، ميكيلي جاكوميللي، قال إن تخصيص الموانئ “لا يعتمد على أعداد المهاجرين الذين يتم نقلهم في العادةً إلى مرافق الاستقبال المنتشرة في جميع أنحاء البلاد”، بل “يرتبط بالتكاليف التنظيمية واللوجستية المتعلقة بإدارة عمليات الإنزال”.

وأضاف جاكوميللي، أن “الهدف المنشود بعبارة أخرى، هو تخفيف العبء عن هياكل الاستقبال الأول، أولاً وقبل كل شيء نقطة لامبيدوزا الساخنة، والواجبات التي تثقل كاهل الهيئات والجهات المسؤولة عن إدارة استقبال المهاجرين إلى الأقاليم الجنوبية، وعلى وجه الخصوص، صقلية وكالابريا، التي تتعرض منذ عدة أشهر لضغوط متزايدة لما يسمى: عمليات الإنزال المستقلة”.

وشدد الممثل الدائم لإيطاليا، على أن “السفن التي خصصت لها موانئ بعيدة هي تلك الكبيرة الحجم، وبالتالي، المناسبة منها لمواجهة ملاحة طويلة الأمد بأمان”. واختتم مبيناً أن “أي عملية تخصيص تفرض دائماً إجراء لقاء أولي مع الجهات الفنية المعنية للتحقق من عدم وجود حالات خطر محتملة على سلامة الأشخاص الموجودين على متن السفينة”.