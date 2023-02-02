وزير خارجية إيطاليا: لا للتقليل من خطر تصعيد الحرب بأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن “خطر تصعيد الوضع” بين روسيا وأوكرانيا “من وجهة نظر عسكرية لا ينبغي التقليل من شأنه”.

وقال تاياني، خلال مقابلة إذاعية الخميس، بالتالي “يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لضمان عدم إغلاق أبواب الحوار بشكل نهائي” مع الكرملين و”لتفعيل الدبلوماسية”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: “يجب أن ندعم تركيا والولايات المتحدة والفاتيكان أيضا لجلب (الرئيسين الاوكراني والروسي) زيلينسكي وبوتين إلى طاولة واحدة ، لإنهاء موسم الحرب الذي كلف بالفعل العديد من الأرواح”.