تاياني: دراغي لقيادة مشروع (البوابة العالمية) الاوروبي؟ سندعمه إذا رغب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أن الحكومة “ستدعم بالطبع” رئيس الوزراء السابق، ماريو دراغي لأي “منصب دولي رفيع”.

وجاء حديث تاياني ردا على سؤال بشأن تسريبات إعلامية حول ترشيح دراغي لقيادة مشروع (البوابة العالمية) للاتحاد الأوروبي للبنى التحتية المادية والرقمية، والذي يتعبر ردا على مبادرة (الحزام والطريق) الصينية، من أجل تقليل الاعتماد الأوروبي على بكين وكذلك التأثير الصيني في بقية العالم، خاصة في الدول النامية.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية، خلال مقابلة إذاعية الخميس، “إذا قرر دراغي القيام بشيء ما، فسيكون مرشحًا استثنائيًا على المستوى الدولي”، لكن “أنا لا أقدم أي تنبؤات أو عروض لدراغي”، الذي “إذا رغب في ذلك، فسوف ندعمه جميعًا” في الحكومة.

وكانت صحيفة (هاندلسبلات) الألمانية المعنية بالشؤون الاقتصادية قد نشرت مؤخرا مقالا مفاده أن العديد من الدول الأوروبية سترى دراغي كمرشح مثالي لقيادة التحدي الأوروبي الجديد، بعد إنقاذه لليورو عندما كان رئيسًا للبنك المركزي الأوروبي، ثم إيطاليا من المأزق السياسي بعد استقالة حكومة جوزيبي كونتي الثانية لقيادة حكومة توافق وطني في روما إبان طوارئ كوفيد-19.