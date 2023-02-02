الحكومة الإيطالية: لن نرسل دبابات لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أكدت الحكومة الإيطالية، على لسان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية، أنطونيو تاياني أنها لن ترسل دبابات إلى الجيش الاوكراني.

وقال تاياني، لبرنامج تبثه القناة الحكومية للإيطاليين في الخارج، إلى أوكرانيا “لقد أرسلنا دائمًا أسلحة دفاعية وليس هجومية. لم نرسل دبابات ولن نرسل دبابات”.

ولكن تاياني أكد أن إيطاليا ستواصل مساعدة كييف “بكل الوسائل الممكنة”. واعتبر نائب رئيس الوزراء أنه “من الصعب وضع توقعات” حول كيفية انتهاء الصراع في أوكرانيا، وقال: “بالتأكيد سيبحث (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين عن مخرج. باختصار سنرى، فكل شيء معقد وصعب للغاية” في الوقت الراهن.