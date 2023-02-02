سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن: نقدر التزام العليمي بالسلام والإصلاحات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونويرا فينيالس، ودبلوماسيو دول أوروبية لدى البلد العربي، خلال اجتماعهم مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على “دعمهم للرئيس ولوحدة مجلس القيادة الرئاسي لمعالجة التحديات الهائلة التي يواجهها البلد”.

كما أعرب الدبلوماسيون الاوروبيون عن “تقديرهم لالتزام الرئيس العليمي بالسلام والإصلاحات في اليمن”، وذلك في ختام زيارة لعدن، حسبما أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن.

كما التقى السفراء أيضا وزير الخارجية أحمد بن مبارك ووزير الدفاع محسن الداعري، ونائب وزير المالية هاني وهاب، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير حقوق الإنسان أحمد عرمان. شجع السفراء الحكومة اليمنية على “مواصلة تنفيذ الإصلاحات وتحسين تقديم الخدمات والعمل على استقرار الاقتصاد”.

وأكد السفراء على “الدعم الثابت من الاتحاد الأوروبي لعمل المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن”، وشددوا على “الدعوة إلى الانخراط بشكل بناء مع جهوده لتمديد وتوسيع الهدنة وتحويلها إلى تسوية سياسية شاملة وعادلة”.

وزار السفراء ميناء عدن والتقوا بخفر السواحل اليمنية، وتفقدوا “عدة مشاريع ممولة من الاتحاد الأوروبي” في المدينة، حيث “رأوا على أرض الواقع أنشطة وأثر البرامج الممولة من الاتحاد الأوروبي”، الذي يعد ودوله الأعضاء من “بين كبار المانحين لليمن”.

وشمل الوفد الأوروبي سفراء فرنسا وألمانيا والبرتغال ومبعوث إيطاليا الخاص ونائبي السفيرين السويدي والايرلندي، انضم إليهم سفير النرويج توماس ليد بول.