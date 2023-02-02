خبراء أمميون ينددون بـ”ثقافة الإفلات من العقاب” بقضية مقتل الناشط اللبناني لقمان سليم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعربت مجموعة من الخبراء الأمميين المستقلين عن “القلق العميق إزاء عدم إحراز السلطات اللبنانية تقدماً لضمان المساءلة” في مقتل الناشط لقمان سليم على الرغم من مرور عامين على اغتياله، وكرروا دعوتهم لإجراء “تحقيقات فعالة”.

وقال الخبراء في بيان صدر اليوم الخميس، إنه يتعين على السلطات اللبنانية “التحقيق بشكل كامل في هذه الجريمة النكراء وتقديم الجناة إلى العدالة”. وأضافوا أن: “عدم إجراء تحقيق سريع وفعال قد يشكل في حد ذاته انتهاكاً للحق في الحياة”، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للأمم المتحدة.

وشدد الخبراء الحقوقيون على أهمية محاسبة الجناة كجزء من التزام الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير، وقالوا: “إن ثقافة الإفلات من العقاب لا تشجع قتلة السيد سليم فحسب، بل سيكون لها أيضاً تأثير مخيف على المجتمع المدني لأنها ترسل رسالة تقشعر لها الأبدان إلى النشطاء الآخرين لفرض رقابة ذاتية”.

كان المفكر والكاتب والمدافع عن حقوق الإنسان، لقمان سليم، معروفاً بانتقاده الصريح لحزب الله، وتم العثور عليه في سيارته مصاباً بست رصاصات، منها ثلاث في الرأس، في 4 شباط/فبراير 2021، في منطقة بجنوب لبنان أفيد بأنها تخضع لسيطرة حزب الله الفعلية. وقبل وفاته، كان قد تعرض هو وعائلته للترهيب والمضايقة والتهديد.

وأشار الخبراء إلى أن احتمال إتمام التحقيقات الحالية “في إطار زمني معقول” ضئيل، محذرين من أن أي تأخير إضافي قد يعرض التحقيق الحالي والبحث عن الحقيقة والعدالة للخطر. كما أكدوا على أن التحقيقات في عمليات القتل غير المشروع يجب أن تكون “مستقلة ومحايدة وسريعة وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة”.