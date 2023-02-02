الرئيس الاوكراني: مستقبل الاتحاد الأوروبي يُكتب هنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- عشية القمة الأوروبية-الأوكرانية في كييف، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تغريدة على منصة (تويتر) على أن “مستقبل الاتحاد الأوروبي تتم كتابته الآن، في أوكرانيا”، مرددًا نفس الكلمات التي قالتها اليوم رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين.

وحسب زيلينسكي، فإن الحرب الروسية على أوكرانيا هي “معركة من أجل الحرية والسيادة والديمقراطية”.

وسيلتقي زيلينسكي غدا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل ورئيسة المفوضية في القمة الرابعة والعشرين بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وحسب المذكرة الصادرة في بروكسل، فإنها “القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا منذ بدء العدوان الروسي، وأيضًا منذ منح المجلس الأوروبي أوكرانيا وضع الدولة المرشحة”.

وسيناقش المجتمعون “مسار أوكرانيا الأوروبي وعملية الانضمام، رد الاتحاد الأوروبي على الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا، مبادرات أوكرانيا من أجل السلام العادل والمساءلة، التعاون في قضايا إعادة الإعمار والإغاثة وفي مجالات الطاقة والربط”، فضلا عن مسألة “الأمن الغذائي العالمي”.