إدارة واشنطن تثمن “صوت ميلوني القوي في دعم أوكرانيا”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- ثمّنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية، كارين دونفريد، موقف رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إزاء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقالت المسؤولة الامريكية، في مقابلة مع صحيفة (لاستامبا) “رئيسة الوزراء لها صوت قوي للغاية في دعم كييف وقد أوضحت أن هذه الحكومة تدافع عن الشعب الأوكراني”.

ونفت دونفريد، التي أنهت للتو زيارة لروما، وجود قلق من جانب إدارة واشنطن حول تباين مواقف قوى ائتلاف اليمين الحاكم في إيطاليا بشأن إرسال شحنات أخرى من الأسلحة إلى كييف، وشددت على “أهمية توحد الائتلاف الحاكم في مساعدة أوكرانيا والتصدي للتحديات المشتركة التي نواجهها”.