الناتو: عدم امتثال روسيا لمعاهدة (ستارت 3) يقوّض جدواها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- اتهم حلف شمال الأطلسي (ناتو) الاتحاد الروسي بعدم “الامتثال للالتزامات الملزمة قانونًا بموجب معاهدة ستارت الجديدة”، (ستارت 3) للأسلحة الهجومية الإستراتيجية النووية، إثر إيقاف الكرملين لعمليات التفتيش المتبادل (بين واشنطن وموسكو) للمواقع النووية في روسيا.

ونوه الحلف في بيان الجمعة بأن “حلفاء الناتو يتفقون على أن معاهدة ستارت الجديدة تساهم في الاستقرار الدولي من خلال تقييد القوة النووية الاستراتيجية الروسية والأمريكية”.

وأضاف البيان “ندعو روسيا إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدة من خلال تسهيل عمليات التفتيش على الأراضي الروسية، والعودة إلى المشاركة في هيئة تنفيذ المعاهدة، لجنة التنسيق المركزية”.

وأشار البيان إلى أن “حلفاء الناتو يواصلون اعتبار أن الحد الفعال من الأسلحة كمساهمة أساسية في أهدافنا الأمنية”، حيث “تظل معاهدة ستارت الجديدة في مصلحة الأمن القومي لجميع الدول، بما في ذلك حلفاء الناتو”، الذين رحبوا باتفاق شباط/فبراير 2021 بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسي لتمديد معاهدة ستارت لمدة خمس سنوات”، ومع ذلك، فإن “عدم امتثال روسيا يقوض جدوى معاهدة ستارت الجديدة”.